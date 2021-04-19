加拿大对二百多拒绝隔离防疫的民航乘客罚款

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根据加拿大公共卫生局的统计数据，到今年3月底为止，有219名乘坐国际航班的民航乘客由于拒绝入住指定的COVID-19病毒肺炎防疫酒店隔离防疫而被开出罚单，罚单金额是3千加元。

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乘坐国际航班从泰国抵达加拿大温哥华国际机场的Len Desharnais是加拿大阿尔伯塔省人，他原来已准备好入住指定的防疫酒店，但在乘坐往返于酒店和机场的小巴车时他感到非常缺乏防疫安全措施，不但车上人挨人，乘客与司机之间没有塑料玻璃隔板，而且每天接触那么多国际航班乘客的司机不戴手套拿放行李。

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见到这些情况后Len Desharnais决定不入住指定的防疫酒店、而是前往位于不列颠哥伦比亚省Prince George地区的朋友家进行2个星期的隔离防疫。

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蒙特利尔居民Fanny Lapointe前往美国拉斯维加斯参加朋友婚礼后回国，在抵达蒙特利尔国际机场后她没有前往政府指定的防疫隔离酒店，而是直接返回自己的家里隔离防疫2个星期。

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她说一位曾经在蒙特利尔国际机场附近防疫酒店住过的朋友告诉她，酒店里的COVID-19病毒肺炎防疫措施形同虚设，本应隔离的房客们可以自由进出，花2千加元的费用入住政府指定的防疫酒店毫无防疫安全可言。

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Len Desharnais和Fanny Lapointe都表示，如果由于没有入住指定防疫酒店而收到政府罚单，他们会上法庭维护自己的权利、挑战政府罚单。

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