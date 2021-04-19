加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2021年4月17日，星期六，加拿大渥太华里多大厅附近，加拿大皇家炮兵第30野战炮兵团的成员们正在发射礼炮。礼炮由41发空弹组成，以纪念不久前去世的爱丁堡公爵菲利普亲王。THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada