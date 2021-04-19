特鲁多政府星期一公布新预算值得关注的要点

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在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥加拿大一年多的时间里，特鲁多的自由党联邦政府开始了第二次世界大战以来加拿大政府最大规模的赤字开支行动，

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加拿大联邦议会的反对党一直要求特鲁多政府向纳税人解释成千上万亿加元的疫情开支是怎么花的。

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星期一，特鲁多政府第二届任期第一个预算终于将由副总理兼财政部长Chrystia Freeland在联邦议会公布了。

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在预算公布前，加拿大政坛分析人士认为特鲁多少数党政府的第一个预算将会有五个要点值得关注。

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首先是特鲁多政府是否启动全国性、由政府资助的平价幼儿园项目。

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其次联邦政府债务增长是否受到控制。在3月31日截止的财政年度里加拿大联邦政府已经有至少3816亿的赤字开支，特鲁多政府还承诺再拿出多达1千亿加元的赤字开支做为全民疫苗接种后刺激经济重上发展轨道的资金。不少人担心联邦政府的债务会失控。

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第三是联邦政府拨给绿色经济的开支规模会有多大。

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第四是特鲁多的自由党政府会在平等和种族公平方面拨出多少资金。

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第五是特鲁多政府是否会拨出巨款启动全国公费药品系统。

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RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

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