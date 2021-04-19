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2021年4月18日，星期日，英国伦敦温布利体育场举行的英格兰足总杯半决赛中，莱斯特城和南安普顿的球员在菲利普王子99岁逝世的消息宣布后默哀两分钟。(Richard Heathcote/Pool via AP)

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