Environmental activists participate in the Walk for Mother Earth during a demonstration protesting the government's handling of issues such as fossil fuel subsidies, logging and endangered species legislation as they march towards B.C. Legislature in Victoria, Monday, April 19, 2021. THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito

加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚立法机构外，环保主义者参加了为地球母亲行走的示威活动

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2021年4月20日（星期二）11:13

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2021年4月19日，星期一，加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚立法机构外，环保主义者参加了为地球母亲行走的示威活动，抗议政府对化石燃料补贴、伐木和濒危物种立法等问题的处理。THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者