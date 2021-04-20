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2021年4月19日，星期一，加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚立法机构外，环保主义者参加了为地球母亲行走的示威活动，抗议政府对化石燃料补贴、伐木和濒危物种立法等问题的处理。THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito

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