特鲁多政府新预算加拿大反对党怎么说？

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对于被加拿大政治评论家们定义为是为大选做准备的特鲁多自由党政府的新预算，加拿大联邦议会各主要反对党都立刻发表了评论。

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保守党领袖奥图尔表示，新预算的财政赤字和政府债务测算数字让他感到非常担心，通货膨胀抬头的风险就在眼前，而自由党政府还这么自在地在债务海洋中漫无目标的漂流。

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新民主党领袖辛格表示，特鲁多政府拒绝直接对有钱人提高税收等于是让打工者和普通加拿大家庭多交税。不过辛格表示在目前COVID-19病毒肺炎疫情非常严峻的情况下让特鲁多少数党政府垮台触发全国大选是不负责任的事情，新民主党认为更好的做法是与议会中多数议员一道对特鲁多政府的预算加以修改。

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魁北克党团领袖Yves-François Blanchet指出，安大略省是下次联邦大选的决战地区，但安省的COVID-19病毒肺炎疫情空前严重，每天有超过4千人确诊感染新冠病毒，在这种情况下根本不可能否决预算案触发全国大选。

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绿党领袖Annamie Paul 表示，绿党对特鲁多政府只关心公司企业的利益、漠视低收入加拿大家庭遇到的住房困难感到失望。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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