特鲁多政府新预算雄心大但赤字也大

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加拿大总理特鲁多的自由党联邦政府推出雄心勃勃的包括绿色经济和许多新社会福利项目的新预算，但靠的是2020到2021财政年度3542亿加元的赤字开支和2021-2022财政年度1547亿加元的赤字开支来实现，政府债务与GDP的比例也将冲破50%。

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比如，联邦政府三年内将拨款1014亿加元用于疫情后的经济振兴和向低碳绿色经济的转型。

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五年内拨款300亿加元用于建立全国幼托项目，随后每年再拨款83亿加元，目标是在2025年到2026年实现每天托儿费10加元的全国幼托项目。

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拨款180亿加元用于建设安全和健康的土著人社区。

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拨款176亿加元用于在2025年实现对加拿大25%的海洋和土地的保护，在2030年实现把加拿大的温室气体排放量从2005的水平减少36%。

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把COVID-19病毒肺炎疫情救市补助项目延长到秋天。

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把75岁以上老年人的老年金从2022年7月1日起提高10%，并在这之前给75岁以上的老年人一次性补助5百加元。

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在税收方面，自由党政府准备对数字媒体巨头开始征税，对豪华汽车、游艇和私人飞机征收豪华消费税，对外国人控制的住房征收空置税。

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在就业方面，承诺在年底之前创造1百万个就业机会。

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在工资方面承诺把最低工资提高到每小时15加元。

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