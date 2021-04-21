加拿大出现首例来自印度的新冠病毒变种B1.617，患者已接种第一剂疫苗

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魁北克省卫生部星期三（4月21日）宣布，该省中部的上莫里斯地区（Haute-Mauricie）有一名患者感染了首次在印度被发现的新冠病毒变种B1.617。这是加拿大第一次出现这个毒株引起的病例。这名患者在接受病毒检测之前已经因家人感染而处于隔离状态。目前当地卫生部门正在进行传染源调查。

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B1.617去年在印度出现，被称为超级变种。它的棘突蛋白发生双重突变，专家们因此担心疫苗效力受到影响。感染该病毒变种的患者已经注射第一剂疫苗。医生目前不能肯定他的感染是否因病毒真正的“疫苗逃逸”或是因为患者的免疫反应不足引起。该患者正在康复中。

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印度现在是全世界疫情最严重的国家之一，一半病例源自B1.617。近来印度每日新增病例超过20万，今天的新增患者已接近30万（295158），死亡人数超过两千（2023）。

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在过去两个星期中共有35架来自印度的飞机在加拿大降落，有至少一名乘客的病毒检测呈阳性。加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）表示，联邦政府可能会采取措施限制印度航班入境。

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（Radio-Canada）

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