加拿大法院同意推迟孟晚舟引渡案聆讯

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BC省高等法院星期三（4月21日）同意把华为财务总监孟晚舟的引渡案聆讯推迟三个月。这个要求是孟晚舟的辩护律师团队提出的，理由是需要时间来研究香港汇丰银行最近同意交出的文件。他们希望从中找出可以用来推翻引渡案的关键证据。

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主审法官霍姆斯（Heather Holmes）没有给出批准休庭的理由，但是表示稍后将以书面形式作出解释。

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美国司法部指控孟晚舟在华为子公司星通（Skycom）的归属问题上对香港汇丰银行撒谎，构成财务欺诈，导致汇丰违反美国对伊朗的制裁禁令。孟晚舟的辩护律师团力图向法庭证明美国在此事的严重性上误导了加拿大。

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引渡案聆讯原定在五月中旬进入最后阶段。但是上个星期，孟晚舟的香港律师团队和汇丰银行就相关文件的披露达成协议。香港高院批准了这项协议。这意味着汇丰将向华为提供可能多达数千页的文件。孟晚舟的加拿大律师团说，法庭应该给他们阅读这些文件的时间。

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加拿大检控方的律师反对推迟聆讯，并指责孟晚舟的律师团跑遍全球去挖掘通常引渡案聆讯的被告得不到的文件。

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（CBC News, un article de Jason Proctor, adapté en chinois par Wei Wu）

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