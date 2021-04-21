Police officers carry away a demonstrator after police stop a protest rally against the German government's policy to battle the corona virus pandemic near the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, Wednesday, April 21, 2021.The parliament decides on a law that gives the federal government more power to battle the coronavirus pandemic. (AP Photo/Markus Schreiber)

德国柏林，勃兰登堡门附近，警察在阻止反对德国政府冠状病毒政策的抗议集会后，带走了一名示威者

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2021年4月21日（星期三）09:36

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2021年4月21日，星期三，德国柏林，勃兰登堡门附近，警察在阻止反对德国政府冠状病毒政策的抗议集会后，带走了一名示威者。议会决定一项法律，赋予联邦政府更多的权力来对抗冠状病毒大流行。(AP Photo/Markus Schreiber)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者