新冠疫情让加美边界再次延长关闭时间一个月

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由于COVID-19病毒肺炎疫情仍然严重，加拿大和美国共同决定再次延长两国陆路边界的关闭时间一个月，至少关闭到5月21日。

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加拿大和美国在去年三月份新冠病毒第一波疫情来袭时就共同决定暂时关闭两国之间的陆路边界，只准许货柜车和为了提供基本服务而必须进入对方边界一侧的人员和车辆通关。

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加拿大公共安全事务部长布莱尔星期二早上发推特说，加拿大政府在是否继续关闭与美国的边界问题上首先考虑的是新冠病毒疫情下加拿大民众的健康和安全。

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美国众议院议员、边境州议员团两主席之一的民主党议员Brian Higgins呼吁说，美加边界已经关闭了395天，现在又延长关闭时间30天，美国和加拿大政府应该开始制定重开两国边界的计划。在两国大量民众已经接种了新冠病毒疫苗的情况下，再加上戴口罩和保持社交距离等防疫措施，安全重开两国边界应该是可以做到的事情。

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