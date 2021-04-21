特鲁多说助理正给他预约打阿斯利康疫苗时间

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在不少加拿大人不愿意打阿斯利康疫苗的情况下，加拿大联邦政府总理特鲁多说他不但愿意接种阿斯利康疫苗，而且他的办公室助理正在打电话为他预约在药店接种阿斯利康疫苗的时间。

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由于目前优先注射疫苗的上了年纪的人口群体中有些人不愿接种阿斯利康疫苗，加拿大一些省份分得的阿斯利康疫苗出现了过剩问题。比如，最大省份安大略省药店中有至少54万支阿斯利康疫苗积压。

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为了避免疫苗的浪费，加拿大一些省份对愿意接种阿斯利康疫苗的居民采取了降低年龄要求的措施，对四十岁以上的人开放阿斯利康疫苗。不过魁北克省只对45岁以上的人开放阿斯利康疫苗。

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49岁的特鲁多现在正好属于可以接种阿斯利康疫苗的年龄范围。

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不过，年龄放宽后报名打阿斯利康疫苗的人数猛增，有可能很快会由疫苗过剩变成库存告罄。

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到星期一为止，加拿大联邦政府已经把2百31万6千支阿斯利康疫苗分配给各个省区，其中70万零9千支已经被注射。

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目前还不知道加拿大什么时候才能从疫苗厂商得到下一批阿斯利康COVID-19病毒疫苗。

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加拿大一些省份的省长，特别是安大略省长福特和阿尔伯塔省长肯尼，多次抨击特鲁多政府在获取疫苗和分发疫苗方面工作不力。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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