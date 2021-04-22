加拿大通货膨胀抬头但央行仍维持超低利率

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加拿大统计局公布的数字显示，今年三月份加拿大通货膨胀水平与去年同期的通货膨胀率相比增长了2.2%，这是近年来较高的通货膨胀增幅。

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加拿大统计局的分析人员指出，二月份加拿大的通货膨胀水平与去年同期相比只增加了1.1，因为去年二月份属于是COVID-19病毒肺炎疫情前的正常通胀水平；而去年三月份正是加拿大经济因新冠病毒疫情而突然开始衰退的时候，那时的价格水平出现了下降。所以今年三月与去年三月相比通货膨胀的增长幅度较高。

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比如，加拿大加油站汽油零售价格今年三月份与去年同期相比猛升了35.3%。

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虽然加拿大通货膨胀水平升幅较大、加拿大央行也把预期的今年经济增长率从4%大幅度上调到6.5%，但加拿大中央银行决定继续维持史上超低的0.25%的利率水平不变，理由是疫情下加拿大经济的复苏仍然需要中央银行宽松货币政策的大力扶持。

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不过，加拿大中央银行还是把预期上调利率的时间从2023年提前到2022年下半年。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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