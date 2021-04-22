印度日增病例超过31万，加拿大宣布禁止印巴航班入境

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加拿大政府星期四（4月22日）宣布禁止来自印度和巴基斯坦的客机入境。禁令当日生效，暂定实施30天。印度近日疫情非常严重，星期四的新增病例已超过31万4千人，创造全球单日确诊最高纪录。死亡2104人，为印度疫情爆发以来的最高纪录。

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加拿大此前已经要求入境旅客在登机前和抵达时在机场接受病毒检测并隔离两周。但是反对党和安大略、魁北克等省份要求联邦政府更进一步，禁止来自印度等疫情严重国家的航班入境。

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印度上个月发现新冠病毒变种B1.617。这个新毒株的刺突蛋白区域发生双重突变，专家们担心这使它的传染力增强。目前在BC省已发现39例因这个新冠病毒变种引起的病例。魁北克省昨天发现了第一例。

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今天宣布的禁令还要求来自印度和巴基斯坦、但从第三国转机来加拿大的旅客在转机的地方进行病毒检测，结果呈阴性方可登机。

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联邦卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）说，五分之一入境加拿大的旅客来自印度航班，但是在登机前病毒检测结果呈阳性的旅客中，印度旅客占到一半。

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（Un article de Radio-Canada, adapté en chinois par Wei Wu)

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