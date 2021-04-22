原定在加拿大举行的女子冰球世锦赛被取消

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世界许多国家的女子冰球球员和球迷们再次失望了。

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在去年COVID-19病毒肺炎疫情已经让原定在加拿大新斯科舍省举行的世界女子冰球锦标赛被取消后，今年新斯科舍省政府决定由于第三波COVID-19病毒肺炎疫情的肆虐，原定5月份在哈利法克斯市和Turo市举行的世界女子冰球锦标赛再次被取消。

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国际冰球联盟和加拿大冰球协会星期三证实了这一消息，这离外国运动员们动身前来加拿大的时间只提前了一天。根据加拿大政府的防疫规定，国际旅客入境加拿大后必须进行为期两个星期的隔离防疫。

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原定参加这次5月6日到16日举行的世界冰球锦标赛的有捷克、丹麦、芬兰、德国、匈牙利、日本、俄罗斯、瑞士和美国的冰球队，还有利用主办国近水楼台的条件来自加拿一些地区的女子冰球队。

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加拿大新斯科舍省COVID-19病毒肺炎疫情虽然还不算严重，但加拿大正面临第三波疫情的袭击，来自境外伤害力更大的的新冠病毒变种菌株接二连三的在加拿大被发现；在这种情况下新斯科舍省政府在与公共卫生专家商议后、在最后一分钟做出了取消女子冰球世锦赛的决定。

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RCI with Haley Ryan · CBC News

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