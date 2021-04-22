香港记者蔡玉玲的支持者在法院外高呼标语。当局继续对香港新闻自由的打击。

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2021年4月22日，星期四，香港记者蔡玉玲的支持者在法院外高呼标语。一名香港记者周四被罚款6000港元(合775美元)，此前她被判在从车辆数据库获取信息时犯有虚假陈述罪。这是当局继续镇压异议人士，并对香港新闻自由的最新打击。(AP Photo/Kin Cheung)

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