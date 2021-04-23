加拿大温哥华岛上的District of Ucluelet政府实验性推出用宿营车解决夏季临时人口住房问题的项目 (Ana Young)

BC省推出用宿营车缓解住房危机的项目

作者 方华 |
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发表 2021年4月23日（星期五）07:33

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随着冬天的过去，不列颠哥伦比亚省一些季节性经济比重比较大的城镇出现了比以前更加严重的住房危机。

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COVID-19病毒肺炎疫情导致不少人在家里上班，不少人把家搬到离大城市较远、风景秀丽的小城镇去居住，这让本来就出租房源紧张、房价不断上涨的一些旅游城镇的住房问题更加紧张。

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加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛District of Ucluelet地区采取了为期六个月放宽对宿营车限制的实验性措施以解决住房危机，准许公司和房主申请临时许可证，把自己拥有的地皮有偿提供给使用宿营车的季节性房客。

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镇政府不但将把申请许可证的费用从原来的850加元减少到350加元，而且将大大缩短审批时间。

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不过，镇政府会监督宿营车住房的上下水、垃圾、和防火安全标准的问题，以确保安全和卫生标准得到落实。

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