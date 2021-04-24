加拿大疫情模型显示强制封锁防疫措施管用

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加拿大公共卫生局的数据显示，加拿大COVID-19病毒肺炎疫情严重的省份，如不列颠哥伦比亚省、安大略省和魁北克省采取的强制封锁防疫措施正在产生放慢疫情传播速度的效果。

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上述三个省份的COVID-19病毒单日确诊数字已经稳定，不过阿尔伯塔省和马尼托巴省的单日确诊数字似乎仍处于上升趋势。

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加拿大全国的病毒传播系数也下降到低于1的水平。病毒传播系数低于1意味着COVID-19病毒新确诊数字处于下降趋势。

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加拿大公共卫生局的疫情模拟计算机模型显示，如果没有各省份政府采取的强制封锁防疫措施，加拿大目前每天的新增COVID-19病毒确诊病例会是1万5千人。

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加拿大公共卫生局呼吁各省政府不要放松防疫措施，而是要把目前严格强制封锁防疫措施一直维持到夏天。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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