加拿大前女子冰球明星第二次质疑东京奥运会

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大已退役女子冰球选手、六次做为加拿大女子冰球队主力出战冬奥会并四次赢得金牌的Hayley Wickenheiser再一次对东京奥运会疫情下的安全问题发出警告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

即便由于防疫原因不准许外国体育迷入境日本观看奥运会，仅参加夏季奥运会比赛的奥运会和残奥会的运动员数量就会超过1万5千人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Hayley Wickenheiser不但是国际奥委会运动员委员会的委员，而且是加拿大医学院应届毕业生，毕业时间是2021年4月底。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在第三波COVID-19病毒肺炎泛滥世界的情况下，Hayley Wickenheiser再次站出来质疑按照原计划在7月份举行东京奥运会是否安全。她认为是否在7月份举办东京奥运会的问题应该由医疗卫生专家来决定、而不是从大公司的利益出发来考虑问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Hayley Wickenheiser在2020年曾经成功地发起了推迟东京奥运会的运动。她在2020年3月17日成为加拿大体育界第一个公开呼吁在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下取消或推迟东京奥运会的人士；在Hayley Wickenheiser发声后第五天，加拿大奥委会宣布2020年不向东京奥运会派出自己的运动员。随着要求推迟举行东京奥运会的国家数量越来越多，国际奥委会终于决定把2020年的东京奥运会推迟到2021年夏天举行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Devin Heroux · CBC Sports

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada