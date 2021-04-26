安省13岁少女病逝，为加拿大最年轻的死亡新冠患者之一

一个名叫维耶加斯（Emily Victoria Viegas）的安大略省布兰普顿市少女上个星期四（4月22日）死于新冠肺炎，年仅13岁。她是加拿大全国年龄最小的死亡新冠患者之一。在加拿大的两万四千名死亡新冠患者当中有八人的年龄在19岁以下。
目前安省法医办公室已经开始对维耶加斯的死亡进行调查。目前尚不清楚她感染的是否属于感染性更强的变种病毒。
据为她的家庭发起众筹的朋友说，她的母亲和弟弟也已感染，母亲正在重症监护室接受治疗，弟弟情况稳定，目前在隔离中。
维耶加斯在感染新冠病毒的同时也患了急性肺炎。当地医院的新冠临床诊治委员会负责人希利（Andrew Healey）医生说，他不能肯定维耶加斯在感染新冠病毒前是否有其他健康问题。但是在过去二十四小时之内，他所接受的五个重症新冠患者当中有三个是没有病史的。
目前在加拿大的二十万新冠患者中有955人的年龄在19岁以下，其中142人需要在重症监护室接受治疗。
安大略省星期一（4月26日）新增3510起新冠确诊病例，死亡24人。
为维耶加斯家庭筹款的活动目前筹得8万多加元。
（Un article de CBC News, adapté en chinois par Wei Wu)
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