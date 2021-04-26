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2021年4月25日，星期日，梵蒂冈，教皇方济各从俯瞰圣彼得广场的工作室窗口朗诵里贾纳·科埃利的祈祷词之前，修女和牧师举着一面写有“为缅甸祈祷”的横幅。 (AP Photo/Andrew Medichini)

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