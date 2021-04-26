疫情严重的安大略省向加拿大军方和红十字会求助

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安大略省政府正式向加拿大军队和红十字会提出支援抗疫的请求。省总检察长琼斯（Sylvia Jones）星期一（4月26日）表示，安大略省目前最需要的是能在重症监护室工作的专门护士和其他医护人员。另外，为了提高医院收治能力，安省也需要后勤物流方面的支援。

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安大略省各地医院重症监护室收治的患者人数今天达到877人。比四月初翻了一番。他们当中有605人需要使用呼吸机，几乎是今年年初第二波疫情高峰时的两倍。

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与此同时，位于多伦多市Sunnybrook医院停车场的战地医院开始接受患者。

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安大略省今天新增3510起确诊病例，其中1015起在多伦多，909起在皮尔地区。今天有24名患者死亡。过去七天中，该省新冠患者每日平均死亡人数为28.6人。

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该省今天出现第三例阿斯利康疫苗引起的罕见血栓。患者是一名七十多岁的男子。

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（CBC News）

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