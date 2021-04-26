网上购物兴旺让加拿大仓储能力出现短缺

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加拿大物流行业人士说，COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大人购物方式明显向网上购物转移，而网上购物活动的猛增导致加拿大许多地区出现了仓储能力短缺的问题。

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温哥华商业地产行业资深人士Jason Kiselbach指出，一旦有仓库面积出租或出售，立刻会有多个客户出价竞争。特别是那些已经建好、当年就可以接手使用的仓库最为抢手。

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加拿大的工商业仓库设施紧张的问题是北美大陆加美墨三国中最为严重的。加拿大第一季度工业房产空置率是2.9%，而去年同期是3.1%。

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仓储能力供不应求导致多伦多地区仓库租金在过去5年中猛增了90.8%，达到每平方英尺10.45加元、创了历史最高记录。

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加拿大工业房产空置率最低的城市是多伦多和温哥华，空置率分别为1.6%和1.7%。

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加拿大工业房产空置率最高的城市是哈利法克斯、卡尔加里和埃德蒙顿，那里的空置率分别是4.3%、7.8%和9.1%。

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RCI with Tara Deschamps · The Canadian Press、CBC News

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