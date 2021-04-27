A person walks through a full parking lot at one of the Amazon Fulfillment Centres during the during the COVID-19 pandemic in Mississauga, Ont., on Monday, April 26, 2021. Peel and Toronto have closed businesses with five or more COVID-19 cases linked to the workplace under new guidelines to help curb the spread. THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

加拿大安大略省米西索加的新冠肺炎大流行期间，一个人走过亚马逊中心的一个满满的停车场

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年4月27日（星期二）10:11

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2021年4月26日，星期一，加拿大安大略省米西索加的新冠肺炎大流行期间，一个人走过亚马逊中心的一个满满的停车场。根据新的指导方针，由于工作场所有关的新冠肺炎爆发，多伦多已经关闭了五个或更多的企业。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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