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2021年4月26日，星期一，加拿大安大略省米西索加的新冠肺炎大流行期间，一个人走过亚马逊中心的一个满满的停车场。根据新的指导方针，由于工作场所有关的新冠肺炎爆发，多伦多已经关闭了五个或更多的企业。THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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