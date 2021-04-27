安大略省疫情严重地区的疫苗预约扩大到45岁以上人群

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安大略省有114个邮政编码涵盖的地区被划为疫情最严重的“热点地区”。其中54个邮政编码在多伦多，25个在皮尔地区。从今天起，这些疫情热点区开始接受45岁及以上的人预约疫苗接种，18岁到44岁年龄段的人尽管还不能预约，但是可以去流动疫苗诊所或无预约诊所接种。

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另外，安大略全省有执照托幼服务机构的员工可以从本星期四开始预约疫苗接种，在无证幼儿园工作的人将在未来几周内可以预约。

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安大略省已用掉绝大部分库存疫苗，目前仅剩52万多剂。但是本周预计将会有将近40万剂辉瑞疫苗和11万6千多剂强生疫苗运到。另有原定于上周抵达的将近39万剂阿斯利康疫苗延迟到货。

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加拿大总理特鲁多今天上午在新闻发布会上表示，加拿大本周将收到两百万剂疫苗。目前有30%的加拿大人已打过第一剂。

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加拿大军队派医疗队支援安大略省

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加拿大军队将派出三支医疗队支援安大略省近日不堪重负的重症监护病房。另外，加拿大空军将派专机接送各省派往安大略省的医护人员。来自纽芬兰省的第一批医护人员定于星期二（4月27日）到达。

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首批军队医疗队预计有数十名成员，其中包括护士和技术人员。联邦公共安全部表示，具体的人数将在现场评估工作完成后决定。

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去年第一波疫情中，军人被派去支援安大略省和魁北克省的54家养老院。那次支援行动使加军医疗系统受到很大压力。这一次，为了保证军队支援的持续性，医疗队将采用轮班制。

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安大略省上个星期五向加拿大军队和加拿大红十字会正式请求支援。除安大略省外，新斯科舍省的病毒检测中心也将得到军队的协助。

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星期二，安大略省新增3265起新冠确诊病例，29人死亡。病毒检测阳性率为10.2%。多伦多仍是疫情重灾区，确诊病例占全省总数将近三分之一。

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到昨天为止，该省有875名患者住在重症监护室，比前一天减少2人。尽管微乎其微，但这是一个多月来重症监护病房的患者人数首次出现下降。同一天，需要使用呼吸机的患者也从605人减少到589人。

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（CBC News, Murray Brewster， Lucas Powers)

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