这回通胀抬头可能是通货膨胀之狼真来了

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加拿大床垫制造企业Sleep Boutique公司老板Colin Crump说，他生产床垫所需的原材料供货商有五十个，除了一、两个是例外、其余的都明显提高了供货价格；从木框、弹簧、塑料泡沫到布料，没有不涨价的；涨价幅度少则5%，多则60%。

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为了不亏本，Colin Crump不得不把床垫售价提高了10%，而且今后可能还要继续上调价格，因为来料价格的平均上涨幅度已经超过了10%；Colin Crump认为到年底他们公司产品的提价幅度会达到20-25%。

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经济分析师认为，原材料涨价的原因复杂多样。比如，COVID-19病毒肺炎疫情迫使不少制造商暂停生产，恢复生产后为了防疫不得不减少当班人员，疫情下网购暴涨带来的运力紧张，不久前苏伊士运河发生的巨型集装箱货轮搁浅长时间阻断运河交通，等等。

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但最让经济专家们担心的不是上述暂时性因素，而是蛰伏了三十年的通货膨胀可能真的要卷土重来。因为过去多年美联储带头采取超低利率加量化宽松的刺激经济措施，经济是否得到了振兴先不说，金融市场倒是充斥了泛滥的货币。这是通货膨胀卷土重来的温床。

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目前已有迹象显示，一些日常消费品的价格已经开始上涨，比如可口可乐饮料、小孩和老人用的尿不湿、女性卫生用品，等等。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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