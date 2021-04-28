国际抗疫援助开始抵达新冠疫情惨烈的印度

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印度COVID-19病毒肺炎疫情继续惨烈，在星期一创造了单日新冠病毒确诊人数35万2千9百91人的世界记录。星期二的确诊数字虽然有所下降、但仍然处在超过32万人的高位。而且新增死亡人数2771人，这让印度死于新冠病毒肺炎的人数差两千二百人就达到20万。

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国际社会帮助印度抗击COVID-19病毒肺炎疫情的物资开始源源不断被送达印度，特别是医疗用制氧机。

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英国援助的1百个呼吸机和95个制氧机已经抵达新德里，法国送来8个大型制氧设施，爱尔兰、德国和澳大利亚送的制氧机和呼吸机正在路上，世界卫生组织承诺向印度提供4千台制氧机。

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美国总统拜登表示美国会向印度提供COVID-19病毒疫苗。

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加拿大总理特鲁多表示，已经让外交部长Marc Garneau与印度外长讨论加拿大如何可以用最有效的方式帮助印度。特鲁多说加拿大除了可以提供医疗设备之外、还准备向印度红十字会提供1千万加元的捐款。

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与印度不断发生边界军事摩擦的中国也表示准备向印度提供医疗设备和医疗物资。

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RCI with Thomson Reuters、 CBC News

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