安大略省政府宣布将向员工提供三天带薪病假

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在医生、工会和地方政界人士呼吁数月后，安大略省政府星期三（4月28日）宣布了向该省员工提供三天带薪病假的“安大略员工新冠保护福利项目”。该项目从4月19日开始，9月中止。这意味着如果该项目获得省议会通过，上个星期休过病假的人也可以申请补助。

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根据安省政府的计划，员工可因感染新冠病毒，出现新冠症状或注射疫苗请三天病假，每天可领200加元的病假补助。三天假不需连续休，也不需要出示病假条。

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安大略省政府此前希望在联邦病假补贴项目上追加补助金额，而不是自己单独设立补助项目，但是被联邦政府拒绝。

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安省反对党新民主党和自由党都表示要看过法案后再决定是否投票。但是两党领袖都认为省政府提出的项目太过吝啬。安大略新民主党领袖霍瓦特（Andrea Horwath）担心，仅靠三天病假补助，一旦接触病毒，许多工人还是没有能力完成隔离。安大略自由党此前提出的要求是向员工提供十天病假补助。

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同一天，安大略省新增3480起确诊病例。省卫生部发布通知，允许医院在情况紧急时不经患者同意把他们转到养老院去，以便腾出床位接纳更多患者。省卫生部长艾略特（Christine Elliott）表示，医院的这项新权限只有在最紧急的情况下才会使用，患者在被转移前都会接受疫苗接种。如果被安排的养老院不是他们想去的，他们的名字会被放在自选养老院的等待名单上。

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(CBC News, un article de Shanifa Nasser et Lucas Powers, adapté en chinois par Wei Wu)

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