特鲁多坚称自己对前总长万斯性丑闻不知情

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期二坚决否认他和他的助理们在三年前就已知道前总参谋长万斯受到的指控是性骚扰性质，说他们只是知道有人指控万斯，但不知道指控的性质是什么。

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特鲁多还说，国防部长的Harjit Sajjan的办公室三年前对万斯所受指控的性质也不知情。

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但上个星期五特鲁多一位前助理Elder Marques在议会委员会作证时讲的话似乎再一次引起了媒体的关注。加拿大媒体在努力挖掘特鲁多和他的助手们到底是在什么时候知道万斯受到的是性骚扰指控的有关证据。

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Elder Marques在议会作证时说，2018年3月上旬或者是特鲁多的幕僚长Katie Telford、或是某一个助理与他联系，要与国防部长Harjit Sajjan的首席助理讨论万斯遇到的麻烦。

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在这之前的2018年3月1日，加拿大军队监察员Gary Walbourne在与国防部长Harjit Sajjan举行的保密会议上提出了万斯在出任加拿大军队总参谋长之前向军阶远低于他的女下属发送咸湿下流电子邮件的指证。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党要求议会国防委员会传召特鲁多幕僚长Katie Telford出席作证，就她是什么时候知道万斯涉嫌性骚扰、什么时候把万斯的问题告诉给特鲁多的事情讲清楚。

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