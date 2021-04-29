一个新冠重灾区如何避免在第三波疫情中灭顶？蒙特利尔市的抗疫经验

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在去年的新冠疫情中，魁北克省蒙特利尔市总人口中的确诊患者比例一度在全世界所有城市中名列第四。该市是魁北克省最大城市和移民最多的城市。这样的地方，太平岁月里生活丰富多彩，疫情来袭时一定是重灾区。但是在加拿大正在经历的第三波疫情中，蒙特利尔市却成功地按住了疫情曲线，没有发生变种病毒爆炸性蔓延的灾难性后果，至少到目前为止。

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根据魁北克省公共卫生研究所星期四（4月29日）公布的疫情预测报告，如果继续实行和遵守现有防疫措施，蒙特利尔市下个月的确诊病例将维持稳定、低发的状态，并随着时间的推移逐渐减少。另外，随着疫苗接种人群的扩大，住院患者的人数也将逐渐下降。

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吸取教训，改变做法

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主管流行病防控的蒙特利尔市公共卫生局助理首席卫生官梅居尔（Sarah-Amélie Mercure）在接受CBC采访时说，去年变种病毒开始在其他国家出现时，她很清楚它们到达加拿大是迟早的事。12月29日，魁北克省出现了第一例B117变种病毒感染。公卫官员们深知，鉴于这种病毒更强的传播能力，他们的行动必须比上一波疫情来袭时更迅速。

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他们从去年春天和秋天的疫情中吸取了教训，“几乎改变了所有做法。” 措施包括更严密的接触史追踪，疫情严重街区的定向疫苗接种，更迅速地鉴别出变种病毒，并在发现变种病毒感染后更迅速的关闭学校和工作场所。

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梅居尔说，市公卫局的策略除了严密防守，隔绝和消除传染源外，还针对变种病毒“发起进攻”，把它的蔓延消灭在萌芽状态。

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蒙特利尔市的第一波疫情始于几个从国外回来的人，然后开始在移民聚居的低收入城区蔓延。这一次，当这样的城区有学校发现B117变种病毒时，公卫局立刻为学生家长和社区居民接种疫苗。另外，在普通市民需要按年龄段等候预约时，一千多名无家可归者优先获得了疫苗注射。梅居尔认为，这两次定向疫苗接种行动对控制第三波疫情发挥了很大作用。

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防疫措施带来诸多不便。反对戴口罩和宵禁措施的抗议时有发生。但梅居尔认为，总的来说公众对这些措施的接受度比过去提高了。这也许是习惯，更重要的是疫苗接种工作的推进让大家看到了希望。

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一两起群聚性感染就能改变一切

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魁北克省政府本周宣布，蒙特利尔市的宵禁时间从下星期一起推迟到晚9点半。这对商家，尤其是演艺娱乐界当然是个好消息。但是也有一些流行病专家担心过早放松宵禁可能会导致疫情反弹，最后不得不重新回到更严格的规定。

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今年三月份，魁北克省政府允许蒙特利尔市和省会魁北克市的健身房重新开放，但十几天后不得不再次关闭它们。魁北克市的一家健身房在重开期间爆发群聚性感染，传染链波及数百人和四十多个工作场所，在短短几天内使当地成为魁省疫情最严重的地区之一。

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现在，四分之三的60岁以上蒙特利尔市民已经打了疫苗。从下星期起，魁北克省把疫苗预约扩大到45岁以上，并将在5月14日以前扩大到所有成年人。与此同时，蒙特利尔市所有的疫情指标都呈平稳甚至下跌趋势。但是梅居尔不敢太乐观。她说，现在的平稳状态还是非常脆弱，一个不小心就会前功尽弃。

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（CBC News， un article de Benjamin Shingler, adapté en chinois par Wei Wu）

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