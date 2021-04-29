入境处有权限制交通工具搭载乘客：香港修改入境条例引起忧虑

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

香港立法会星期三（4月28日）通过了修订《入境条例》的法案。新版入境条例实施后，香港入境处处长将有权力要求飞机、车辆等交通工具拒载某个乘客。香港民主派人士和香港大律师公会担心这项法律将使入境处可以阻止港人或其他人士离开香港，从而给港人移民、旅行或出国求学求职设置障碍，或者禁止不受港府欢迎的人进入香港。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港保安局解释说，这项法案是针对非法入境者的，香港居民的出入境自由并没有因此受到影响。香港保安局还指责反对者蛊惑人心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港民主派人士反驳说，虽然政府声称该法针对的是非法入境者，但是在条款中却并没有明确说明。这就使任何人都可以成为目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港大律师公会曾建议立法会修改修例法案，对入境处处长的权力作出明确规定，例如只针对入境航班，无权限制香港居民和其他合法人士出入等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Le Devoir）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada