拜登就职百日国会演讲宣布撒钱1万8千亿

美国民主党总统拜登星期三晚上在对国会众参两院联席会议发表讲演时宣布,美国正在浴火重生、正在走出COVID-19病毒肺炎疫情,为了建设更好的美国需要拨款1万8千亿美元。

美国总统站在国会众参两院议员面前发表国情咨文讲话是美国政坛的传统,这次拜登国会讲话除了在竭力弘扬大政府和大手笔政府开支方面受到注意之外,其身后同时有两位掌控美国政治的女性也开创了先例;她们是众议院议长佩罗西和副总统贺锦丽。

由于COVID-19病毒肺炎疫情仍然严重,这次美国国会众参两院联席会议限制了出席人数,再加上许多共和党议员选择不参加,现场听取拜登讲演的众议员和参议员数量很少。

拜登在讲话中不忘抨击前总统特朗普,说一百天前美国处于烈焰之中,他的政府必须立刻采取果断行动。

拜登说他要增加对富人和公司企业的税收、用来资助低收入和中产家庭。比如在全国实行小学学前教育、斥资2250亿美元用于幼托服务、给每个有孩子的家庭每个月至少250美元的补助、为高中毕业生提供两年的免费社区学院教育, 等等

拜登乐观地说,他要把危机变成机会、把受到的打击变成反击的力量。

但一些分析人士却没有这么乐观,指出美国财政已经是赤字累累、债台高筑,如此巨大的开支搞不好会引发失控的通货膨胀;从两党政治来说,共和党已经摆明了要坚决反对拜登大政府、高赤字的治国方案。

RCI with The Associated Press、CBC News

