海军二等兵汉娜·安吉尔在指挥哈利法克斯新冠肺炎测试

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2021年4月28日，星期三，海军二等兵汉娜·安吉尔在指挥萨坦·阿尔哈森(左)和他的儿子穆罕默德·阿尔哈森在哈利法克斯的加拿大游戏中心内接受新冠肺炎测试。超过70名加拿大武装部队成员被指派协助新斯科舍省的新冠肺炎测试。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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