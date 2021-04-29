虽然经济前景变好但美联储仍然维持低利率

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世界最重要的中央银行美联储掌门人鲍威尔星期三宣布，维持超低利率和在公开市场购买债券的量化宽松政策不变。

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鲍威尔说，美联储注意到美国经济复苏的前景正在变得明朗，但现在还不是放松刺激经济政策的时候，因为COVID-19病毒的不断变异带来了太多不确定性。

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美联储已经在一年多的时间里实行接近于零的超低利率政策，并通过海量购买债券的量化宽松货币政策人为压低债券市场利率，以方便消费者和公司企业借债。

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不过，金融市场分析家们似乎从美联储维持利率不变的决策的字里行间读出了美联储原来预期的升息时间会有所提前的信息；因为美联储使用的语言少了一些悲观、多了一些乐观。

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在这一点上，加拿大中央银行的口径似乎与美联储的说法相当一致。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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