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2021年4月29日，星期四，加拿大新斯科舍省达特茅斯，一名海军和一名飞行员在为一架CH-148旋风直升机坠毁一周年的纪念碑揭幕后默哀。这架飞机坠入大海，造成六名加拿大军队成员丧生。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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