转型之际，如何帮助能源业员工？

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曾经不止一次，时代和技术的潮水在带来新机遇的同时也把一些原有的职业冲走，让大批原本可以体面地养家活口的工人成为失业者。在加拿大，正在面临这个威胁的是传统能源业的各类员工。未来十年中，加拿大政府降低碳排放的雄心势必对排放大户能源工业造成巨大影响。

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上个星期，加拿大总理特鲁多在全球气候线上峰会上宣布，加拿大将在今后十年中把温室气体排放量按2005年水平减少40%到45%，大大超出过去的最高目标36%。

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过去每次面临类似转型时都冲出来反对的工会这一次态度略有不同。加拿大能源业员工所属的工会之一Unifor不仅承认减排是势在必行，而且同意环保团体的看法，即加拿大的减排目标还可以再高一些，达到60%。但是工会也强调说，政府必须制定一个“公平转型”计划，不能把数万能源业工人甩下不管。

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Unifor代表沃诺克（Joie Warnock）说，如果加拿大没有一个这样的计划，实现减排目标肯定要牺牲能源业员工的利益，通向低碳经济的道路将直接破坏他们的生计，刺穿他们的生活和社区。

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要达到新目标必须大砍能源工业

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加拿大环保组织“环境防卫”发布的一份报告说，如果在今后十年内按2005年水平减排60%，就必须在同期内把加拿大的石油和天然气产量减少83%。这对Unifor旗下成员来说意味着什么不言而喻。

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加拿大的另一个目标是在2050年以前实现温室气体净零排放，即在减排的同时通过植树造林等方式抵消温室气体排放量，做到排出的温室气体和移除的相抵。

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实际上转变已经开始。报告说，加拿大矿石燃料业（包括煤炭、石油、天然气等）在2014年到2019年期间减少了3万3千多个就业岗位，占到员工总量的17%。而疫情和随之而来的经济衰退又给该行业增加了1万7千多名失业者。

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加拿大道明银行本月初发表的一份报告则预测，到2050年实现净零排放时，改行、失业的矿石能源业员工将达到75%。

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转型不可避免，但可以避免伤害员工

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加拿大人经历过纺织业、采煤业和渔业等传统行业的衰落，每一次都有许多家庭陷入贫困，一些矿山城市和渔村迅速荒芜。加拿大另类政策研究中心最近的一份报告就如何避免能源业员工陷入同样困境提出了一些建议。

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报告说，政府必须出手干预，提供新技能培训所需的支持和资金，帮助工人加入新兴行业。同样重要的是投入资金发展替代性能源产业，创造新的就业机会。

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报告并不主张政府把钱全花在补助失业者身上。撰写者之一默廷斯-柯克伍德（Hadrian Mertins-Kirkwood）说，重要的是创造新的就业岗位，然后帮助他们掌握新技能，获得这些岗位。“给一年的失业补助自然好，但是如果一年以后他们还是没有工作，你所做的不过是拖了一年时间而已。”

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（CBC News, un article de Inayat Singh et Alice Hopton, adapté en chinois par Wei Wu)

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