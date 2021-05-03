一疫苗公司因得不到政府支持而要离开加拿大

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加拿大研发COVID-19病毒疫苗比较有成效的Providence Therapeutics公司表示，在与联邦政府和省政府数次接洽申请政府大笔资金以加速其疫苗研发工作的努力毫无结果的情况下，该公司准备把公司搬到其它国家去寻找机会。

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Providence Therapeutics公司老板Brad Sorenson表示，过去一年他一直非常谦卑地向联邦政府和省政府乞求资助、但却毫无结果；现在他和公司董事会正在积极考虑离开加拿大到某个海外国家落户、以专注发展适合南半球国家民众的COVID-19病毒疫苗。

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Providence Therapeutics公司原来的计划是在加拿大西部的卡尔加里市建立疫苗制造厂。

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Brad Sorenson说，虽然公司还没有选定新的落脚国家，但目前看来公司到加拿大之外的国家去需求发展机会能够更好的为世界提供疫苗。

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2020年初爆发的COVID-19病毒肺炎疫情突出暴露出加拿大缺乏本国疫苗研发和生产能力的短板问题。

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Brad Sorenson说，本来加拿大有机会搞出自己的新冠疫苗，他们公司在疫情前已经在研发以mRNA技术为基础的癌症疫苗方面取得了可喜的进展，并在去年3月份研发出与辉瑞和莫德纳类似的新冠病毒疫苗。不同之处是，原来从来没有研制成功任何药物的莫德纳公司得到特朗普政府4.8亿美元的资助，而他们公司直到去年9月份从加拿大联邦政府没有拿到任何资助、连无息贷款都没有。

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在去年秋天接受不少媒体采访抱怨得不到政府资助之后，加拿大联邦科研委员会同意拨款5百万加元用于Providence Therapeutics公司新冠病毒疫苗的临床试验，联邦政府还承诺提供5百万加元的疫苗工厂建厂资金。

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Brad Sorenson今年2月份写信给联邦政府总理特鲁多，要求联邦政府提供1.5亿加元的资金以帮助Providence Therapeutics公司把其新冠病毒疫苗推入市场，但他的这封信没有得到任何回音。

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Brad Sorenson说他从来没有要求加拿大联邦和省政府提供不需要偿还的金钱，他要的只是无息贷款、以解决他们这样的小公司缺乏产品启动资金的问题。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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