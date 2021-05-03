Genevieve Laborde, mother of Mathilde Blais, stands next to a white bicycle and plaque in memory of Blais following a ceremony in Montreal, Sunday, May 2, 2021. Blais was killed at this spot in 2014 and the bike has been donated to the Museum of Civilization in Quebec City. THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

加拿大蒙特利尔，玛蒂尔德·布雷斯的母亲吉纳维芙·拉博德站在一辆白色自行车和纪念布雷斯的牌旁边

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年5月3日（星期一）10:24

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2021年5月2日，星期日，加拿大蒙特利尔，玛蒂尔德·布雷斯的母亲吉纳维芙·拉博德站在一辆白色自行车和纪念布雷斯的牌旁边。布雷斯于2014年在这个地方骑车路过时遭遇车祸，这辆自行车被捐赠给魁北克市的文明博物馆。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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