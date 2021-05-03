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2021年5月2日，星期日，加拿大蒙特利尔，玛蒂尔德·布雷斯的母亲吉纳维芙·拉博德站在一辆白色自行车和纪念布雷斯的牌旁边。布雷斯于2014年在这个地方骑车路过时遭遇车祸，这辆自行车被捐赠给魁北克市的文明博物馆。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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