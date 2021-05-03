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2021年5月3日，星期一，德国科隆乔韦勒区的一个广场上，数百人在移动接种站前排队等待疫苗接种。科隆市启动了一项计划，为居住在疫情高发区的居民接种新冠肺炎疫苗。(AP Photo/Martin Meissner)

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