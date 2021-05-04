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2021年5月4日，星期二，印度尼西亚雅加达斋月的最后一周，戴着口罩遏制冠状病毒爆发蔓延的小贩在市场上等待顾客。人们涌向首都的市场和购物中心，购买食物和新衣服，为开斋节做准备，开斋节标志着伊斯兰日历上最神圣的一个月的结束。(AP Photo/Dita Alangkara)

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