哪种疫苗安全：特鲁多与疫苗委员会说法不一

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多星期二在COVID-19病毒肺炎疫情例行记者招待会上说，加拿大人不需要为接种阿斯利康新冠病毒疫苗感到担心，在目前严重的第三波COVID-19病毒肺炎疫情正在肆虐的情况下，为了降低新冠病毒感染率和住院率，加拿大人在轮到自己打疫苗时应该接种其所在地区提供的疫苗。

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特鲁多强调说，感染COVID-19病毒的危险要远大于疫苗副作用的风险，加拿大卫生部批准的疫苗是安全和有效的。

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特鲁多和妻子索菲在四月下旬都接种了阿斯利康疫苗。特鲁多说他对接种阿斯利康疫苗毫不后悔。

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本星期一，由志愿医疗专家组成的独立于政府的加拿大疫苗顾问委员会National Advisory Committee on Immunization表示，感染COVID-19病毒风险较低的加拿大人可以等到有辉瑞和莫德纳疫苗时再去接种疫苗，因为这两种疫苗不会带来脑血栓的风险。

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英国研制的阿斯利康和美国研制的强生COVID-19病毒疫苗都被被发现可能会引发血栓的问题；血小板减少血栓是不常见的血栓问题，但在欧洲、美国和加拿大的阿斯利康疫苗接种者中都出现过这种血栓，有些出现血栓问题的疫苗接种者甚至死亡。

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最新的数据显示，阿斯利康等新冠疫苗引发的血栓问题的概率是十万分之一而不少原来认为的25万分之一。

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加拿大联邦政府首席公共卫生官Theresa Tam星期二表示，她知道医疗专家不时变化的观点会让公众感到有些无所适从，加拿大民众在考虑接种新冠病毒疫苗的问题时要评估自己所在地区的疫情。在阿尔伯塔省和安大略省这样的疫情热点地区，应该即刻接种能够得到的疫苗；而在爱德华王子岛这样疫情得到控制的地区，居民们可以选择接种哪一种疫苗。

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Theresa Tam还表示，有关专家正在研究接种的第一针COVID-19病毒疫苗是阿斯利康疫苗的加拿大人，其接种的第二针疫苗是否可以是不同种类疫苗的问题。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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