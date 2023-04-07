2023年4月3日-7日主要新闻：杰里米.汉森将成为加拿大第一个飞往月球的宇航员；- 有报道说，BC省华人社团领袖需通过中国领事馆政审；- 加拿大3月就业市场超出预期并推动工资增长；- 芬兰成为北约第31个成员国；- 台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会晤；- 加拿大移民部长希望农村和北部移民试点项目能持续到明年以后；- 每六人就有一人不孕不育，世卫组织呼吁各国采取措施；- BC省将成为第一个设定护士与病人比例的省份。
加拿大时事 – 第97：2023年4月7日
2023年4月3日-7日主要新闻：杰里米.汉森将成为加拿大第一个飞往月球的宇航员；- 有报道说，BC省华人社团领袖需通过中国领事馆政审；- 加拿大3月就业市场超出预期并推动工资增长；- 芬兰成为北约第31个成员国；- 台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会晤；- 加拿大移民部长希望农村和北部移民试点项目能持续到明年以后；- 每六人就有一人不孕不育，世卫组织呼吁各国采取措施；- BC省将成为第一个设定护士与病人比例的省份。
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