2023年12月25 – 29日主要新闻：北美航空航天防御司令部圣诞老人追踪系统；- 尽管2023年困难重重，总理特鲁多表示不打算走人；- 为什么加拿大的外国买家禁令并未起到降低房价的作用；- 加拿大政府计划向康明凯和斯帕弗支付数百万加元的赔偿；- 台湾大选临近，中国威胁对台湾实施更多贸易制裁；- 霍格法官驳回保守党和人权组织就外国干预调查提出的要求；- 阻止外国干预：加拿大安全情报局CSIS寻求能与更多机构共享情报的权力；- 香港前学生领袖钟翰林抵达英国寻求庇护。
加拿大时事 – 第135：2023年12月30日
2023年12月25 – 29日主要新闻：北美航空航天防御司令部圣诞老人追踪系统；- 尽管2023年困难重重，总理特鲁多表示不打算走人；- 为什么加拿大的外国买家禁令并未起到降低房价的作用；- 加拿大政府计划向康明凯和斯帕弗支付数百万加元的赔偿；- 台湾大选临近，中国威胁对台湾实施更多贸易制裁；- 霍格法官驳回保守党和人权组织就外国干预调查提出的要求；- 阻止外国干预：加拿大安全情报局CSIS寻求能与更多机构共享情报的权力；- 香港前学生领袖钟翰林抵达英国寻求庇护。
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