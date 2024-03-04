2024年1月22日 – 26日主要新闻：台湾大选已经在1月13日尘埃落定，但是围绕着选举引发的讨论风波并没有停息。加拿大公民会杨若晖谈他在台湾的观选感受 ；这两天，中国记者王志安在台湾电视节目上发表疑似歧视残疾人士言论，引起牵然大波；联邦政府宣佈减少35%外国留学生签证，攻读硕士或是博士学位留学生不在其列。这项规定将对安大略省带来打击；在香港，黎智英违反国安法案继续审理：前下属称黎希望英文版《苹果日报》”更反中”；联合国人权理事會对中国人权狀況的定期审查會上，多国批评中国的人权状况；国际法庭颁部临时裁决，但没有向以色列发出停火命令；帖文支持巴勒斯坦被停职，渥太华大学华裔医生放弃复职。
加拿大时事 – 第141：2024 年 2 月 2 日
2024年1月22日 – 26日主要新闻：台湾大选已经在1月13日尘埃落定，但是围绕着选举引发的讨论风波并没有停息。加拿大公民会杨若晖谈他在台湾的观选感受 ；这两天，中国记者王志安在台湾电视节目上发表疑似歧视残疾人士言论，引起牵然大波；联邦政府宣佈减少35%外国留学生签证，攻读硕士或是博士学位留学生不在其列。这项规定将对安大略省带来打击；在香港，黎智英违反国安法案继续审理：前下属称黎希望英文版《苹果日报》”更反中”；联合国人权理事會对中国人权狀況的定期审查會上，多国批评中国的人权状况；国际法庭颁部临时裁决，但没有向以色列发出停火命令；帖文支持巴勒斯坦被停职，渥太华大学华裔医生放弃复职。
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