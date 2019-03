Colaborar o huir

Buscar refugio en Canadá

Con su familia, Saïd pidió asilo en Canadá, aunque nunca hubiera pensado en dejar su país, "ni siquiera por un segundo", insiste.

"No estaba de acuerdo con todo en mi país, pero es mi país. Cualquier persona prefiere estar con tus amigos, con sus seres queridos, en su comunidad [...] No puede imaginarse estar lejos de su tierra, sabiendo que será difícil recuperarla", dijo en una entrevista con Radio-Canadá.

Más y más saudíes están dejando el país. Los que han solicitado asilo en Canadá también. Su número ha aumentado constantemente en los últimos 10 años.

Solicitudes de refugio en Canadá por ciudadanos saudíes

Los datos disponibles para 2018 confirman esta tendencia: Canadá recibió 274 casos de solicitantes de asilo de Arabia Saudita en los primeros nueve meses de ese año.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Canadá ocupa el segundo lugar entre los países que acogen a refugiados de Arabia Saudita, detrás de Estados Unidos. Los datos de la ONU confirman la tendencia al alza de sus solicitudes de asilo en todo el mundo.

Solicitudes de refugio de ciudadanos saudíes en el mundo por año

El aumento del número de solicitudes de asilo saudíes no es sorprendente para Saïd. "Desde que Mohammed ben Salmane llegó al poder, ha sido cada vez más difícil vivir en ese país", dice.

El príncipe heredero saudita, apodado MBS, proyecta la imagen de un reformador que tiene el deseo de impulsar la monarquía saudí hacia la modernidad. Sin embargo, el aumento del número de detenciones de defensores de los derechos humanos en los últimos años, seguido del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en un consulado saudí, ha supuesto un duro golpe para la reputación del futuro rey.

El foco de atención sobre el gobierno saudí en los últimos meses no ha sido bueno para Mohammed ben Salmane, según Said. "Estos son días oscuros para él. Va a pagar un alto precio. No creo que vaya a ser el rey", continúa, con la esperanza de que la familia real retire al Príncipe Heredero del poder.