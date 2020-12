Vista al norte, hacia el muelle 8 desde la Fundición Hillis después de la gran explosión. Halifax, 6 de diciembre de 1917. (Foto: Archivos de Nueva Escocia / W.G. MacLaughlan)

La novela cuenta las peripecias de Neil Macrae y Penelope Wain, llamada Penny, por unir sus vidas pese al rechazo del padre de la heroína, el coronel Geoffrey Wain.

“El problema es que nos han enseñado a pensar que seguimos siendo pioneros. Ese período ya pasó hace mucho tiempo y ahora no sabemos quiénes somos. Te digo que ojalá un día Canadá llegue a entender cuál es su verdadero rol en este mundo. Hasta que eso no ocurra, no podrá ser una nación. Tendrá que contentarse con ser un simple espectador mirando cómo el resto del mundo se suicida”, dijo Neil. Penny no le respondió y se quedó contemplando la oscuridad de las aguas del estrecho frente a Halifax. Neil no sabía casi nada de su propio país. Nunca fue capaz de ver que pertenecía virtualmente a un espacio con gente como su padre, viejos que se contentaban con dejar que Canadá siga siendo una nación de segunda, saqueando sus riquezas mientras seguían hablando de sus infinitas oportunidades. Mientras tanto, personas como Neil, los suficientemente generosas como para creer el mito de que este país estaba hecho para los jóvenes, estaban siendo masacradas como tontos útiles a miles de millas de distancia en un mundo extraño”.

El primer ministro de Canadá, Robert Laird Borden (1854- 1937) instauró en medio de una gran controversia nacional el servicio militar obligatorio durante la Primera Guerra Mundial. (Foto: Librería y Archivos de Canadá)

Tras obtener una beca Rhodes y graduarse de Oxford, MacLennan contaba que las universidades canadienses preferían contratar a profesores británicos en el mundo anglófono o graduados de la Sorbona en el mundo francófono, porque consideraban que la formación académica canadiense era inferior a la europea. Esto le abrió los ojos a la situación colonial de Canadá en el terreno académico.

El problema que plantea Hugh MacLennan, una vez consciente de que es necesario narrar Canadá con voz propia es la cuestión de la identidad. ¿Qué es ser canadiense?, ¿Cuál es el rol de Canadá en el mundo? Preguntas que a su vez ocasionarán que él sea considerado como un autor nacionalista. Pero el novelista tampoco tiene la respuesta. Lo suyo es plantear interrogantes y presentar espacios, que de ser tan cotidianos, acaban siendo invisibles, como Halifax, la ciudad de su juventud.

Soldados haciendo guardia en medio de la devastación en la calle Kaye al este de la calle Gottingen, Halifax. Foto: Archivos de Nueva Escocia / W.G. MacLaughlan)

El 9 de noviembre de 1990, a los 83 años, Hugh MacLennan, considerado como uno de los pilares de la literatura canadiense, falleció en Montreal. Lo notable de “Barómetro en aumento” es que marca la emergencia de la literatura canadiense contemporánea.