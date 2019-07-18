太丑了：圣约翰斯港口木栅栏竖起不到48小时被拆除

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星期二，加拿大东部纽芬兰省的首府圣约翰斯著名的Signal Hill竖起了一道木头栅栏。

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国家公园负责人说，是为了防止交通事故。这个山坡公园是圣约翰斯市民与游客最喜爱的景点之一，可以从这里眺望圣约翰斯港口和大西洋海岸。而很多驾车者会在这片区域不自觉地慢下来，希望看看风景。竖立这道栏杆是为了遮挡驾驶员视线。

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但这道三米高的木栅栏刚开始兴建，就受到猛烈批评，因为实在是太丑了。

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喜剧演员、主持人Rick Mercer在接受CBC采访时表示：“栅栏丑得惊人。”

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星期四一大早，人们发现，国家公园派出了一个小施工队，冒着大雨正在拆除这道木栅栏 —— 前后还不到48小时。

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CBC记者Ryan Cooke的推特：

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Parks Canada is wasting no time. It’s 6 am on Signal Hill and the fence is coming down. #cbcnl @sjmorningshow pic.twitter.com/fFTQVhmPX1 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Ryan Cooke (@ryancookeNL) July 18, 2019 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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