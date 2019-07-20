加拿大有了自己的新闻创新实验室。社科人文委员会（SSHRC）资助250万美元，UBC新闻学院领头

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UBC新闻学院获得了来自加拿大社会科学和人文研究委员会(SSHRC)的250万美元的合作赠款建立加拿大第一个全国性的媒体创新研究基地。其目的是支持全球新闻创新实验室/世界新闻创新实验室的发展，其中心分布在加拿大和国际上其他国家。加拿大和国际知名学者和记者将组成这个研究团队。

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该项目侧重于解释性新闻报道，旨在提供可信信息和视角，为公众对话和政策行动提供信息。SSHRC对加拿大新闻创新的资助是在加拿大乃至全球商业媒体衰落、记者失业以及对所谓虚假新闻的担忧的背景下产生的。

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加拿大社会科学和人文研究委员会(SSHRC)称这个全球新闻创新实验室“在方法上极具原创性”，并补充道，“它有望在关键时刻发挥影响力。”

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该实验室汇集了一批杰出的研究人员和记者，研究如何用英语和法语传播高质量的新闻内容，并提高加拿大新闻业的数字创新能力。 UBC新闻学院副教授兼主任阿尔弗雷德•赫米达

这个为期六年的项目由不列颠哥伦比亚大学新闻学院副教授阿尔弗雷德•赫米达和玛丽•林恩•杨领导。它与 The Conversation Canada 以及澳大利亚、法国、英国和美国的分支机构网络合作，研究实验性数字新闻形式如何影响公民参与和政策采纳

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这个雄心勃勃的项目汇集了五所大学的学者、六家新闻机构的记者和创新领域的专业人士。以及与国家数字新闻非营利组织 The Conversation Canada 和八个“对话”机构全球网络中的四个的伙伴关系。其他行业合作伙伴包括加拿大新闻社和NEXT Canada，后者是一家专注于创新和创业的全国性非营利组织。

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该团队包括来自新闻学院、批判性土著研究学院、不列颠哥伦比亚大学历史系、瑞尔森大学传播与设计学院、渥太华大学法律、技术和社会中心、里贾纳大学和澳大利亚昆士兰科技大学数字媒体研究中心的主要学者。

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UBC新闻学院副教授兼主任阿尔弗雷德•赫米达说:“该实验室汇集了一批杰出的研究人员和记者，研究如何用英语和法语传播高质量的新闻内容，并提高加拿大新闻业的数字创新能力。”

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（内容来源：UBC新闻稿 UBC researchers lead $2.5 million journalism innovation project ）

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