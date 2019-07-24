加拿大大选日期可能要改

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加拿大联邦法院下令联邦选举委员会重新考虑其不建议更改10月21日大选日期的决定。

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已经定下的加拿大联邦大选的日子是10月21日星期一，但这个日子正好是犹太人的盛会节Shemini Atzeret。

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今年的犹太教盛会节从10月20日开始到10月22日结束。

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代表保守党在大多伦多Eglinton-Lawrence和Ira Walfish选区竞选联邦议会议员的候选人Chani Aryeh-Bain信奉犹太教，她认为加拿大联邦选举委员会负责人Stéphane Perrault拒绝建议改变大选投票日以避开犹太人节日，是因为没有考虑犹太人的宗教信仰自由和人权。

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Chani Aryeh-Bain的选区有约5千名犹太人选民，如果大选投票日被定在犹太教的盛会节，则一些犹太选民会难以前往投票站投票。而过去三次联邦大选该选区获胜者获得的票数与得票第二多候选人之间的票差在2千票到4千票之间。

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星期二在法庭的上述裁决被公布后，加拿大联邦选举委员会负责人Stéphane Perrault发表声明说，加拿大选举委员会将按照法庭的裁决抓紧时间考虑是否建议修改10月21日大选投票日，并会尽快公布其做出的最后决定。

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加拿大选举委员会对大选日期没有决定权、只有建议权，最后的决定由执政党政府作出。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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