谷歌搜索自动生成AMP Stories动态杂志，视觉化搜索结果

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

谷歌的AMP引入互联网，最初目标是为了加快移动设备上的页面加载时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在5月份的一篇谷歌博客文章中，AMP团队表示它已经“比它的名字的旧含义发展更广泛”。现在，AMP是一个不仅仅针对移动，也不仅仅针对网页的网络框架。它被扩展成一项广泛技术，被用来“制作广告、电子邮件和故事”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

AMP Stories成为谷歌移动搜索的视觉模块

一位研究者，阿拉姆在推特上写道，“谷歌正在使用各种照片服务的结构化数据和图像，在搜索页面的顶部创建看起来像机器人制造的AMP故事。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以好莱坞当红女星scarlett johansson在移动界面的搜索结果为例，她的生平和照片被自动编辑成了一个AMP故事模式。成为一本页面顺序的数字杂志。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这种AMP故事或者数字杂志的模式也被应用到其他的搜索结果上，但是基本上以明星或名人的介绍为主。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

问题中心：图片版权

“谷歌正在使用各种照片服务的结构化数据和图像，在搜索页面的顶部创建看起来像机器人制造的AMP故事。” 阿拉姆的推特

但是在谷歌“私下里”把网上图片自动编辑成AMP故事这种数字出版物的时候，问题在于内容的原始发布者被隐藏，他们不太可能从谷歌获得任何点击和收益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管这些故事中包含的引用和含链接，但它们没有给出诸如引用标记或作者署名等明显视觉提示。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如女明星斯嘉丽·约翰逊的AMP故事中一张图片就直接使用了欧洲图片商 GettyImage的直接链接。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

AMP Stories超越“有机搜索”

鉴于谷歌和欧盟之间关于内容问题的争端，谷歌的这种做法很难说不是又一次惹火上身。对于谷歌搜索，如果要保持搜素结果的吸引力，和年轻人对搜索的热情，视觉强化或许是不得不走的道路。但是AMP Stories已经超越了一个有机搜索结果的范围，实际上是充当了一个数字出版商，或者更进一步，数字编辑的角色。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然谷歌可以争辩他们只是在使用自动或AI系统来生成内容，但是在网络内容日益浅薄化和表层化的今天，谁的内容出现在眼前其实就已经决定了谁将获得最大的流量和利益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada